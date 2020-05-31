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Полиция Петербурга выявила нарколабораторию под Псковом


31.5.2020 20:09
Полиция Петербурга выявила нарколабораторию под ПсковомФото: vk.com

Лаборатория по производству запрещенных веществ была обнаружена вскоре после задержания 32-летнего местного жителя, который имел при себе несколько коробок из-под печенья с неким порошком.

32-летний мужчина, управлявший автомобилем, был остановлен на дороге в Ленинградской области 29 мая.

В ходе осмотра машины был найден рюкзак с тремя коробками, в которых находился подозрительный порошок. В результате жителя Псковской области задержали, в его отношении было начато расследование.

Позже полиция выявила лабораторию по производству мефедрона, которая располагалась в населенном пункте Новоселье Стругокрасненского района.

Эксперты пришли к выводу, что в коробках, изъятых у подозреваемого, находилось более 900 граммов мефедрона. Кроме того, водитель автомобиля имел при себе пакет с 132,6 граммами того же вещества.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

По данным полиции, производство мефедрона по своему месту проживания в поселке Новоселье подозреваемый наладил, имея химическое образование. При обыске было найдено еще около 1,5 кг наркотика, а также разнообразные химические вещества и приспособления для его синтеза.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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