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Полиция Петербурга выявила нарколабораторию под Псковом
31.5.2020 20:09
Фото: vk.com
Лаборатория по производству запрещенных веществ была обнаружена вскоре после задержания 32-летнего местного жителя, который имел при себе несколько коробок из-под печенья с неким порошком.
32-летний мужчина, управлявший автомобилем, был остановлен на дороге в Ленинградской области 29 мая.
В ходе осмотра машины был найден рюкзак с тремя коробками, в которых находился подозрительный порошок. В результате жителя Псковской области задержали, в его отношении было начато расследование.
Позже полиция выявила лабораторию по производству мефедрона, которая располагалась в населенном пункте Новоселье Стругокрасненского района.
Эксперты пришли к выводу, что в коробках, изъятых у подозреваемого, находилось более 900 граммов мефедрона. Кроме того, водитель автомобиля имел при себе пакет с 132,6 граммами того же вещества.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
По данным полиции, производство мефедрона по своему месту проживания в поселке Новоселье подозреваемый наладил, имея химическое образование. При обыске было найдено еще около 1,5 кг наркотика, а также разнообразные химические вещества и приспособления для его синтеза.
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