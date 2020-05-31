Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Петербурга выявила нарколабораторию под Псковом

31.5.2020 20:09

Фото: vk.com



Лаборатория по производству запрещенных веществ была обнаружена вскоре после задержания 32-летнего местного жителя, который имел при себе несколько коробок из-под печенья с неким порошком.



32-летний мужчина, управлявший автомобилем, был остановлен на дороге в Ленинградской области 29 мая.



В ходе осмотра машины был найден рюкзак с тремя коробками, в которых находился подозрительный порошок. В результате жителя Псковской области задержали, в его отношении было начато расследование.



Позже полиция выявила лабораторию по производству мефедрона, которая располагалась в населенном пункте Новоселье Стругокрасненского района.



Эксперты пришли к выводу, что в коробках, изъятых у подозреваемого, находилось более 900 граммов мефедрона. Кроме того, водитель автомобиля имел при себе пакет с 132,6 граммами того же вещества.



По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование продолжается.



По данным полиции, производство мефедрона по своему месту проживания в поселке Новоселье подозреваемый наладил, имея химическое образование. При обыске было найдено еще около 1,5 кг наркотика, а также разнообразные химические вещества и приспособления для его синтеза.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 203

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