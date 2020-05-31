|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом
31.5.2020 13:45
Фото: livejournal.com
В российской столице за последний день зарегистрировали почти семьдесят летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19.
За период с начала вспышки количество смертельных случаев возросло в Москве до 2477.
Как информирует столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новым коронавирусом, в Москве уже смогли побороть заболевание 78 324 человек. За минувшие сутки вылечившимися были признаны 3 599 пациентов.
В общей сложности в мире жертвами нового коронавируса стали уже более 369 тыс. человек. За последние сутки в различных странах было зафиксировано 4 145 летальных исходов, информирует американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по COVID-19.
Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в России препарат для лечения пациентов с новым коронавирусом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|