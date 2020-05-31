ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
В Башкирии COVID-19 заразились более 500 медработников
В Башкирии COVID-19 заразились более 500 медработников
В США запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon
В США запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмыВ Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
Экипаж Crew Dragon добрался до МКСЭкипаж Crew Dragon добрался до МКС
МИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в СШАМИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в США
Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7
В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом


31.5.2020 13:45
В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусомФото: livejournal.com

В российской столице за последний день зарегистрировали почти семьдесят летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19.

За период с начала вспышки количество смертельных случаев возросло в Москве до 2477.

Как информирует столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новым коронавирусом, в Москве уже смогли побороть заболевание 78 324 человек. За минувшие сутки вылечившимися были признаны 3 599 пациентов.

В общей сложности в мире жертвами нового коронавируса стали уже более 369 тыс. человек. За последние сутки в различных странах было зафиксировано 4 145 летальных исходов, информирует американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в России препарат для лечения пациентов с новым коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в носВ «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Агафья Лыкова молится о заболевших COVID-19Агафья Лыкова молится о заболевших COVID-19
В Красноярске неизвестные расстреляли инкассаторовВ Красноярске неизвестные расстреляли инкассаторов
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмыВ Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
В Башкирии открылся созданный за 55 дней инфекционный госпитальВ Башкирии открылся созданный за 55 дней инфекционный госпиталь

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru