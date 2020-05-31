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Зарегистрирован первый российский препарат от коронавируса
31.5.2020 01:15
Фото: vk.com
Министерство здравоохранения РФ официально зарегистрировало первый препарат отечественного производства, который предназначен для лечения пациентов с новым коронавирусом.
Лекарственное средство "Авифавир" производится на совместном предприятии РФПИ и ГК "ХимРар", сообщает "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщается, что в российском Минздраве зарегистрировали "Авифавир" - первый лекарственный препарат отечественного производства для лечения пациентов с новым коронавирусом. Как утверждается в сообщении, речь идет о препарате прямого противовирусного действия. По данным РФПИ, лекарственное средство нарушает механизмы размножения коронавируса. Препарат уже показал высокую эффективность в период клинических испытаний.
Лекарственное средство можно считать уже достаточно хорошо изученным. С 2014 года препарат активно используют в Японии для терапии пациентов с тяжелыми формами гриппа.
Как уже сообщалось ранее, специалисты центра "Вектор" создали вакцину против нового коронавируса. Предполагается, что средство можно будет использовать путем закапывания в нос. В настоящее время уже проводится полномасштабное доклиническое исследование препарата, отметил руководитель центра Ринат Максютов.
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