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В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, убившего афроамериканца при задержании
30.5.2020 01:20
Фото: кадр видео с youtube.com
В американском городе Миннеаполис взят под стражу бывший полицейский Дерек Човин, который во время задержания задушил афроамериканца Джорджа Флойда.
Гибель темнокожего мужчины, который был в наручниках и не оказывал сопротивления офицеру, вызвала в США огромный общественный резонанс.
Как сообщают американские СМИ, Дереку Човину предъявили обвинение по двум статьям – убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. Официальная процедура была проведена в рекордно сжатые сроки из-за того, что это дело вызвало большой резонанс.
Напомним, ранее Минюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в Миннеаполисе.
Фигурантами дела могут оказаться и другие полицейские, присутствовавшие в момент задержания на месте ЧП и запечатленные на кадрах, сделанных очевидцами. На записи видны офицеры, продолжающие перепалку с прохожими, которые пытались спасти афроамериканца.
При этом никто из стражей порядка не обращал внимания на просьбы задержанного дать ему возможность дышать - Човин нажимал ему на шею коленом, пока тот не потерял сознание. Позднее мужчина скончался в больнице.
Ранее беспорядки, которые не утихают после ЧП в Миннесоте, были зафиксированы и в целом ряде других городов США. В частности, правоохранительные органы Нью-Йорка задержали более 40 человек после стычек с полицией. Во время волнений пострадали по меньшей мере четверо силовиков.
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