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В центре Москвы после сильных дождей провалился грунт
30.5.2020 18:00
Фото: vesti.ua
Причиной провала грунта в Дашковом переулке в самом центре российской столицы стали сильные дожди, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы уточняется, что ЧП случилось около дома No 7.
Как стало известно, под образовавшимся провалом находится люк газовой службы.
Минувшей ночью из-за ветра и проливного дождя в Москве было повалено около пятидесяти деревьев. Зафиксировано порядка двадцати поврежденных из-за непогоды автомобилей.
По информации МЧС по городу, данных о пострадавших не поступало.
Ранее на Урале четыре человека стали жертвами урагана. Стихия нанесла удар по территории Свердловской области.
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