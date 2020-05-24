Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале четыре человека стали жертвами урагана

10:23

Фото: viknaodessa.od.ua



В Свердловской области возросло до четырех количество погибших во время урагана.



Стихия обрушилась на Екатеринбург и соседние населенные пункты накануне, 25 мая. Первоначально сообщалось о двух погибших.



Первой жертвой урагана стал крановщик, работавший на одной из строек Екатеринбурга. После того, как мощным порывом ветра уронило кран, мужчина был серьезно травмирован. Он умер по пути в больницу. Следственные органы по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).



Затем в городе Арамиль мужчина получил смертельные ранения после того, как с двухэтажного здания сорвало фрагмент крыши. Конструкции упали прямо на пострадавшего, который скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, позже скончалась пожилая жительница города Полевского. 67-летняя женщина стояла во время урагана около дома, когда на нее рухнула ветка тополя. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось спасти пациентку.



Кроме того, еще один смертельный случай позднее произошел в Екатеринбурге. По факту всех инцидентов проводится доследственная проверка.



По данным местных властей, после того, как на Свердловскую область обрушился шквалистый ветер, произошло отключение электроэнергии в целом ряде муниципалитетов. На территории Екатеринбурга повреждены десятки автомобилей, зафиксировано много случаев падения деревьев и фрагментов кровли различных строений.



Автор: Злата Богатова

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