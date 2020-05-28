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Минюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в Миннеаполисе


28.5.2020 18:50
Минюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в МиннеаполисеФото: talktome.com

Американское Министерство юстиции объявило о том, что дело о гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда получает статус особо важного.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

В Министерстве юстиции пояснили, что расследованием, которое получило приоритетный статус, будут заниматься наиболее опытные прокуроры и следователи ФБР. Им предстоит выяснить, мог ли полицейский нарушить федеральное законодательство, указано в сообщении на сайте ведомства.

После того, как мужчина погиб во время задержания, в Миннеаполисе начались массовые акции протеста. Участники стихийных манифестаций поджигали автомобили и грабили магазины. Позже протестные акции, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, также прошли в Лос-Анджелесе и Мемфисе. По данным американских СМИ, в Миннеаполисе беспорядки не утихают, обстановка остается крайне напряженной.

Общественный резонанс вызвало выложенное в Сеть видео задержания. На кадрах, сделанных очевидцами, пытавшимися защитить афроамериканца, запечатлен не оказывавший какого-либо сопротивления мужчина в наручниках.

На записи видно, как мужчине, лежащему на земле, один из полицейских прижал шею коленом. Несмотря на жалобы Джорджа Флойда, который неоднократно говорил о проблемах с дыханием, а также возмущенные реплики очевидцев, офицер не предпринял никаких действий.

В результате мужчину, который к тому времени уже потерял сознание о удушья, погрузили на носилки и увезли. Позднее стало известно о его смерти.

Автор: Злата Богатова

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