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Трамп: США прекращают всякое взаимодействие с ВОЗ
29.5.2020 23:10
Фото: livejournal.com
Как заявил американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
При этом глава США также вновь высказал обвинения в адрес Китая, передает агентство "Интерфакс".
Обвинив китайские власти и ВОЗ в распространении коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон разрывает все связи с организацией. Высказавшись на эту тему во время пресс-конференции, американский лидер подчеркнул, что сейчас весь мир "страдает от неправомерных действий китайского правительства".
Пекин скрывал сведения об "уханьском" вирусе, в результате чего инфекция смогла распространиться практически по всем странам. Началась глобальная пандемия, унесшая множество жизней, заявил Трамп. Глава США также отметил, что китайские власти полностью контролируют ВОЗ, хотя ежегодно перечисляют ей только $40 млн. Вклад Вашингтон при этом составляет около $450 млн в год.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов дал организации тридцать дней для того, чтобы гарантировать проведение реформ, на которых настаивает Вашингтон. В противном случае, подчеркивал Трамп, американская сторона пересмотрит членство в ВОЗ.
Ранее Трамп также заявлял о том, что нужно выяснить, как в Китае смогли очень эффективно погасить вспышку коронавируса, но не сдержали распространение COVID-19 на своей территории. Необходимо понять, почему в Пекине не предприняли действий, которые бы "воспрепятствовали распространению" COVID-19 за пределами КНР, указывал американский лидер.
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