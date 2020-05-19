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Трамп указал условия для продолжения финансирования ВОЗ


19.5.2020 13:06
Трамп указал условия для продолжения финансирования ВОЗФото: argumenti.ru

Президент Соединенных Штатов дал организации тридцать дней для того, чтобы гарантировать проведение реформ, на которых настаивает Вашингтон.

В противном случае американская сторона пересмотрит членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Администрация Соединенных Штатов продолжает утверждать, что подтвердились многие из опасений, имевшихся у Вашингтона, по поводу деятельности ВОЗ в условиях пандемии нового коронавируса.

В связи с этим американский лидер Дональд Трамп направил официальное послание гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Глава США опубликовал его текст в своем Twitter.

Как указано в этом послании, ВОЗ необходимо в течение следующих тридцати дней подтвердить приверженность. Иначе Соединенные Штаты не будут возобновлять финансирование организации и пересмотрят вопрос о их членстве.

Говоря о проверке, которую ранее инициировали американские власти в связи с пандемией коронавируса, Трамп подчеркнул, что подтвердились многие серьезные опасения. Кроме того, были выявлены и другие моменты, на которые ВОЗ должна была отреагировать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 875

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