Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп указал условия для продолжения финансирования ВОЗ

19.5.2020 13:06

Фото: argumenti.ru



Президент Соединенных Штатов дал организации тридцать дней для того, чтобы гарантировать проведение реформ, на которых настаивает Вашингтон.



В противном случае американская сторона пересмотрит членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), написал Дональд Трамп в своем Twitter.



Администрация Соединенных Штатов продолжает утверждать, что подтвердились многие из опасений, имевшихся у Вашингтона, по поводу деятельности ВОЗ в условиях пандемии нового коронавируса.



В связи с этим американский лидер Дональд Трамп направил официальное послание гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Глава США опубликовал его текст в своем Twitter.



Как указано в этом послании, ВОЗ необходимо в течение следующих тридцати дней подтвердить приверженность. Иначе Соединенные Штаты не будут возобновлять финансирование организации и пересмотрят вопрос о их членстве.



Говоря о проверке, которую ранее инициировали американские власти в связи с пандемией коронавируса, Трамп подчеркнул, что подтвердились многие серьезные опасения. Кроме того, были выявлены и другие моменты, на которые ВОЗ должна была отреагировать.



Автор: Злата Богатова

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