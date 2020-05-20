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Трамп: Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемию


20.5.2020 08:33
Трамп: Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемиюФото: cand.com.vn

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что нужно выяснить, почему в Китае смогли очень эффективно погасить вспышку коронавируса, но не сдержали распространение COVID-19 на своей территории. В результате началась пандемия: заболевание охватило практически весь мир.

Китайским властям удалось успешно заблокировать "вирус в Ухане, не пустив в другие районы", - подчеркнул американский президент в ходе заседания членов его администрации в Белом доме. При этом в Пекине не предприняли действий, которые бы "воспрепятствовали распространению" COVID-19 за пределами КНР, указал Дональд Трамп.

Глава Соединенных Штатов также обратил внимание на то, что китайские власти не захотели допустить на свою территорию американцев, хотя они бы "помогли решить проблему".

Поделившись мнением о тактике борьбы с коронавирусом в Китае, Трамп признался, что его взгляд на торговое соглашение с Пекином сейчас меняется, и не в лучшую сторону.

Ранее Трамп указал условия для продолжения финансирования ВОЗ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 740

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