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После заявления ВОЗ в странах ЕС запрещают гидроксихлорохин
28.5.2020 13:06
Фото: smi2.net
Страны Евросоюза приняли решение о введении запрета на использование препарата гидроксихлорохин при лечении пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Причиной этого стало заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о потенциальном вреде лекарственного средства.
На текущий момент лекарство уже считается официально запрещенным в Бельгии, Италии и Франции, сообщает агентство Reuters. В Великобритании после соответствующего заявления ВОЗ заявили, что приостанавливают ранее начатые испытания гидроксихлорохина (ранее он применялся в лечении малярии).
В ВОЗ, указав на потенциальную опасность препарата, сообщили о том, что окончательное заключение по результатам его исследования при лечении пациентов с коронавирусом COVID-19 предполагается подготовить к середине июня.
Ранее сообщалось о полчищах азиатских тигровых комаров, являющихся переносчиками различных опасных заболеваний, в том числе, тропических лихорадок, которые появились в опустевших бассейнах испанской Ибицы. Насекомых привлекают неочищенные нехлорированные бассейны. В результате местные власти обеспокоились из-за угрозы начала вспышек новых заболеваний и призывают население как можно скорее обработать водоемы.
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