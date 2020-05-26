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Комары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую Ибицу
26.5.2020 22:04
Фото: cyprusbutterfly.com.cy
Полчища азиатских тигровых комаров, являющихся переносчиками различных опасных заболеваний, в том числе, тропических лихорадок, появились в опустевших бассейнах испанской Ибицы.
Насекомых привлекают неочищенные нехлорированные бассейны, пишет Mirror.
На Ибице все еще не работают гостиницы, а многие местные жители остаются отрезанными от собственных домов. В результате в бассейнах отелей и частных домов начали усиленно плодиться азиатские тигровые комары (Aedes albopictus), способные переносить такие опасные болезни как вирус Зика и лихорадки - Денге и Западного Нила.
По мнению специалистов, количество комаров, которые могут кусать даже через одежду, сейчас вчетверо превышает обычные показатели. С учетом этого Департамент по управлению окружающей средой острова обратился к жителям Ибицы с призывом активнее вводить в эксплуатацию системы хлорирования и очистки бассейнов. Власти опасаются еще одной эпидемии, помимо продолжающегося распространения COVID-19.
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