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В Афганистане при атаке боевиков погибли семеро полицейских
28.5.2020 12:01
Фото: haqqin.az
По меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов Афганистана стали жертвами атаки боевиков, передает сегодня Синьхуа.
Со ссылкой на источник в местной полиции уточняется, что к инциденту в западной провинции Фарах причастны члены "Талибана" (деятельность этой экстремистской организации в России официально запрещена).
Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что семеро полицейских погибли, еще трое были ранены в результате атаки талибов.
Накануне, 27 мая, телевизионный канал TOLO News рассказал о гибели троих детей в регионе Шер Ака Алокозай, где прогремел взрыв неподалеку от полицейского участка.
Со ссылкой на начальника службы безопасности регионального управления МВД уточнялось, что сработало взрывное устройство, оставленное боевиками. Дети нашли бомбу на территории населенного пункта Чашма-Дуздак в уезде Мукор.
Ранее власти Афганистана договорились с главарями радикального движения "Талибан" (деятельность группировки в России официально запрещена) о трехдневном прекращении огня. Предполагалось, что соглашение будет способствовать внутреннему урегулированию.
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