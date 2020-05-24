Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Афганистане талибы в честь завершения Рамадана объявили три дня перемирия

24.5.2020 15:21

Фото: axar.az



Главари "Талибана" (деятельность радикальной группировки в России запрещена) объявили о трехдневном перемирии в Афганистане по случаю завершения Рамадана.



Как передают зарубежные СМИ, соответствующее заявление было распространено накануне, 23 мая.



В тексте, распространенном представителем талибов Забихуллой Муджахидом, указано, что руководство группировки в течение трех суток не будет "проводить наступательных операций против врага". Отмечается также, что боевики в этот период намерены поддерживать особые меры безопасности.



Как стало известно, лидеры талибов объявили о запрете проникать в районы, которые сейчас находятся под контролем правительства Афганистана. В тексте уточняется, что соотечественникам нужно дать возможность "смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр".



Перемирие начинает действовать в воскресенье, когда жители мусульманских государств будут отмечать праздник Ид-аль-Фитр, знаменующий окончание Рамадана.



Предполагается, что праздничные мероприятия будут проводиться на протяжении всех трех дней. В связи с этим глава министерства общественного здравоохранения Афганистана Ферузиддин Феруз обратился к населению страны с призывом оставаться дома и отмечать Ид аль-Фитр с близкими. Иначе, подчеркнул министр, "следует ожидать трагедии", учитывая сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса.



По последним официальным данным, на территории Афганистана за период с начала пандемии было выявлено почти 10 тысяч зараженных, более двухсот из них скончались. Признаны выздоровевшими около одной тысячи человек.



Автор: Злата Богатова

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