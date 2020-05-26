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В Пензе задержан подозреваемый в убийстве подростка
26.5.2020 14:22
Фото: irk.today
По данным правоохранительных органов, к гибели 14-летней девочки может оказаться причастен житель села Засечное.
Мужчина 1978 года рождения задержан, в скором времени будет решен вопрос о его аресте, передают российские СМИ со ссылкой на источники в региональном полицейском главке.
В Пензе продолжается расследование по делу об убийстве девочки. Тело подростка, пропавшего за день до гибели, ранее нашли в лесополосе.
По данным МВД, оперативникам уже удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения. Мужчина задержан, с ним сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что на след вероятного преступника сыщики вышли после просмотра записей, которые были сделаны камерами видеонаблюдения в одном из торговых центров города.
ЧП случилось несколько дней назад, когда мать девочки обратилась в полицию и сообщила об исчезновении дочери. В ходе начатых поисков был найден труп подростка с признаками криминальной смерти.
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