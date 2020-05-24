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Пропавшая в Пензе девочка найдена убитой
24.5.2020 19:10
Фото: oka.fm
По факту гибели 14-летнего подростка следственные органы региона уже возбудили уголовное дело.
Как указано на официальном сайте СУ СКР по Пензенской области, девочка пропала 22 мая.
По данным ведомства, сигнал об исчезновении подростка поступил в правоохранительные органы накануне, 23 мая. Установлено, что за день до этого 14-летняя девочка отправилась погулять, но так и не возвратилась домой.
В ходе начатых поисков тело несовершеннолетней было найдено на территории Первомайского района Пензы. По версии следствия, девушка, обнаруженная погибшей в лесополосе, стала жертвой преступления. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве человека, который заведомо для виновного находился в беспомощном состоянии.
Отмечается, что на теле девочки имелись явные признаки смерти криминального характера. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам в ходе начатого расследования.
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