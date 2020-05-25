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В России началось строительство бомбардировщика шестого поколения
10:37
Фото: kapital.kz
В России начинается деятельность по созданию опытного образца "стелс" бомбардировщика шестого поколения, передает со ссылкой на источники в отечественном оборонно-промышленном комплексе. Как стало известно, работы ведутся в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80).
Со ссылкой на источники в оборонно-промышленной отрасли РФ агентство сообщает о том, что элементов планера первой машины будут изготовлены на одном из предприятий, входящих в структуру Объединенной авиастроительный корпорации.
Уточняется, что на текущий момент уже ведется работа по созданию кабины этого самолета. Последний этап сборки, пояснил источник, будет окончен в следующем году.
Пресс-служба "Туполева" пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу производства первого ПАК ДА, сообщает агентство.
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