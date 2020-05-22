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В Минкультуры рассказали, когда начнут продавать билеты в театры


22.5.2020 23:12
В Минкультуры рассказали, когда начнут продавать билеты в театрыФото: stblizko.ru

Продажу билетов в театры предполагается возобновить с 1 августа, в соответствии с "дорожной картой" снятия ограничений, которая была разработана в Министерстве культуры РФ.

Об этом газете "Известия" сообщила замглавы ведомства Алла Манилова.

Как стало известно, дату возобновления продажи билетов обозначили с учетом, что ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, не будут продлеваться после 1 июня. При этом приоритет в выборе дат и мест на постановки будет у зрителей, согласившихся сохранить билеты на ранее отмененные из-за пандемии и перенесенные на осень спектакли.

По словам Аллы Маниловой, у большинства российских театров в период с 15 июня по 15 июля  начнется коллективный отпуск. В течение этого времени в культурных учреждениях проведут тотальную дезинфекцию.

Предположительно, репетиционный процесс может начаться уже до 1 сентября. До возобновления встреч со зрителями, которая в большинстве отечественных театров намечается на середину сентября, они успеют "прогнать все спектакли", - пояснила представительница Минкультуры.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что театры постепенно начнут возвращаться к обычному режиму деятельности в августе. Глава ведомства говорила на эту тему в ходе заседания комитета Государственной думы по культуре.

Автор: Злата Богатова
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