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Шнуров высмеял Пригожина после слов о «чудовищном» положении артистов
23.5.2020 18:07
Фото: vk.com
После заявлений продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном положении", в котором оказались российские артисты из-за пандемии коронавируса, музыкант Сергей Шнуров сочинил ироничное стихотворение.
Лидер рок-группы "Ленинград" традиционно отреагировал на случившееся в своем инстаграме.
Сергей Шнуров в шутливой форме поинтересовался, не начал ли Иосиф Пригожин употреблять в пищу бересту и ботву. Артист также задался вопросом, не похудел ли продюсер, оказавшись "в беде".
Прокомментировав высказывания Пригожина, певец обратился к своим подписчикам с призывом помочь супругу Валерии "кто чем может на еду". Сам Шнуров заверил, что пришлет продюсеру сосиски.
Ранее Иосиф Пригожин поделился мнением о том, что российским артистам сейчас стало очень тяжело: они лишились дохода из-за пандемии. По словам продюсера, даже самые популярные звезды практически бедствуют.
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