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Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре
09:34
Фото: mediacratia.ru
Как заявил бессменный лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров, жителям Самары просто повезло, ведь вниманию публики было представлено, как певец "в зюзю пьяный вертит тазом". По мнению артиста, неадекватность его коллеги лишь привлекла дополнительное внимание к этому мероприятию.
Лидер "Ленинграда", по традиции прокомментировав случившееся в своем инстаграме, написал: "Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо".
Ранее стало известно о возмущении жителей Самары - публика осталась крайне не довольна тем, как артист, приглашенный на День города, вел себя на сцене. Судя по кадрам, которые были опубликованы после выступления, Дима Билан находился в не совсем адекватном состоянии.
Вскоре после скандального выступления в Сети даже разместили петицию с требованием к властям извиниться за то, что они позвали на городской праздник Билана, а он испортил мероприятие.
Позднее артист принес извинения самарской публике. Как пояснил Билан, встретив друзей, он выпил с ними коньяк в гримерке. По словам певца, он немного "не рассчитал" порцию алкоголя.
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