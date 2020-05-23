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Пригожин: артисты оказались в «чудовищном» положении из-за пандемии
23.5.2020 15:29
Фото: fares.su
Многие российские артисты сейчас оказались просто в чудовищном положении, считает продюсер Иосиф Пригожин, интервью с которым опубликовала "Вечерняя Москва".
Причиной этого стала пандемия новой коронавирусной инфекции, из-за которой были объявлены жесткие ограничительные меры.
Как заявил Иосиф Пригожин, множество артистов, особенно молодых, сейчас оказались в чудовищной ситуации. Звезды, в том числе, самые популярные и востребованные, на сегодняшний день практически бедствуют.
По словам артиста, из-за пандемии коронавирусной инфекции артисты лишились возможности зарабатывать. В результате они вынуждены сейчас проедать все то, что смогли ранее накопить.
Пригожин добавил, что обстановка будет оставаться на том же уровне в течение полугода. И потом, когда окончательно снимут ограничительные меры, публика не сразу начнет покупать билеты на выступления, предположил продюсер.
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