|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В NASA из-за COVID-19 приостановили разработку лунной ракеты
21.3.2020 17:06
Фото: smi2.net
Джеймс Брайденстайн
Руководство NASA приняло решение о приостановлении работ по созданию лунной ракеты после того, как один из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса заразился коронавирусом, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовал директор космического ведомства Джеймс Брайденстайн.
Как указано в тексте, в условиях пандемии коронавируса руководство NASA считает своим главным приоритетом обеспечить безопасность работников. Поэтому с пятницы, 20 марта, в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса начинает официально действовать четвертый уровень мер безопасности, подразумевающий закрытие объектов и переход на удаленную работу.
Причиной такого решения стал коронавирус, которым заразился один один из сотрудников Космического центра, расположенного в штате Миссисипи. На этом объекте велись разработки ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и корабля Orion, предназначенного для американской лунной программы.
По словам Джеймса Брайденстайна, "производство и испытания оборудования Space Launch System и Orion" на время будет приостановлено.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|