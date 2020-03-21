Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В NASA из-за COVID-19 приостановили разработку лунной ракеты

21.3.2020 17:06

Фото: smi2.net

Джеймс Брайденстайн



Руководство NASA приняло решение о приостановлении работ по созданию лунной ракеты после того, как один из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса заразился коронавирусом, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовал директор космического ведомства Джеймс Брайденстайн.



Как указано в тексте, в условиях пандемии коронавируса руководство NASA считает своим главным приоритетом обеспечить безопасность работников. Поэтому с пятницы, 20 марта, в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса начинает официально действовать четвертый уровень мер безопасности, подразумевающий закрытие объектов и переход на удаленную работу.



Причиной такого решения стал коронавирус, которым заразился один один из сотрудников Космического центра, расположенного в штате Миссисипи. На этом объекте велись разработки ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и корабля Orion, предназначенного для американской лунной программы.



По словам Джеймса Брайденстайна, "производство и испытания оборудования Space Launch System и Orion" на время будет приостановлено.



Автор: Злата Богатова

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