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Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России в июне
16:01
Фото: vk.com
Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, передает ТАСС.
В РФС также рассматривался вариант с датой 28 июня.
Со ссылкой на пресс-службу РФС уточнется, что сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) решено продолжить с 21 июня, и на этот день уже запланированы матчи 23-го тура. Спустя неделю, 28 июня, предполагается провести 24-й тур и т.д. Последний, 30-й тур, состоится 22 июля, указано в сообщении.
Регламент возобновления тренировок и организации игр будет обсуждаться со структурами исполнительной власти. Известно, что все оставшиеся матчи состоятся без зрителей.
Отмечается также, что в регламент чемпионата внесут изменение, которое допускает пять замен в течение одной игры, согласно решению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Ранее клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявили чемпионом Франции после досрочного завершения национального первенства - вынужденное решение об окончании турнира приняли из-за пандемии коронавируса.
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