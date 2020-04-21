|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ПСЖ объявили чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1
01:24
Фото: axar.az
Чемпионом Франции после того, как ранее было объявлено о досрочном завершении первенства из-за пандемии коронавируса, официально признан футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".
Соответствующее заявление появилось на портале главного дивизиона французского футбола Лиги 1.
28 апреля Федерация футбола Франции объявила о решении досрочно завершить турнир. В тот день премьер-министр страны Эдуар Филипп представил стратегию борьбы с коронавирусом, в рамках которой полностью отменялись все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, включая футбольные.
На тот момент "Пари Сен-Жермен" был лидером, а второе и третье места соответственно занимали "Марсель" и "Ренн". "Монако", в составе которого на поле выходит россиянин Александр Головин, был на девятом месте. В результате были распределены места, соответствующие позициям команд на то время.
В общей сложности футболисты успели отыграть в чемпионатах двадцать восемь туров, кроме ПСЖ и "Страсбурга", которые оформили на один матч меньше. При этом "Пари Сен-Жермен"уже обеспечивал себе заметный отрыв, тогда как "Страсбург" в турнирной таблице занимал лишь 11-ю строчку. Учитывая "индекс эффективности по числу очков, которые были набраны во всех сыгранных матчах, Лига 1 отдала "Страсбургу" 10-е место, а "Анже" стал 11-м.
Решение о досрочном окончании национальных чемпионатов из-за пандемии ранее также было принято в Бельгии и Нидерландах. В отличие от Франции, эти страны не стали называть победителей турниров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|