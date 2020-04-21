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ПСЖ объявили чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1


01:24
ПСЖ объявили чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1Фото: axar.az

Чемпионом Франции после того, как ранее было объявлено о досрочном завершении первенства из-за пандемии коронавируса, официально признан футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Соответствующее заявление появилось на портале главного дивизиона французского футбола Лиги 1.

28 апреля Федерация футбола Франции объявила о решении досрочно завершить турнир. В тот день премьер-министр страны Эдуар Филипп представил стратегию борьбы с коронавирусом, в рамках которой полностью отменялись все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, включая футбольные.

На тот момент "Пари Сен-Жермен" был лидером, а второе и третье места соответственно занимали "Марсель" и "Ренн". "Монако", в составе которого на поле выходит россиянин Александр Головин, был на девятом месте. В результате были распределены места, соответствующие позициям команд на то время.

В общей сложности футболисты успели отыграть в чемпионатах двадцать восемь туров, кроме ПСЖ и "Страсбурга", которые оформили на один матч меньше. При этом "Пари Сен-Жермен"уже обеспечивал себе заметный отрыв, тогда как "Страсбург"  в турнирной таблице занимал лишь 11-ю строчку. Учитывая "индекс эффективности по числу очков, которые были набраны во всех сыгранных матчах, Лига 1 отдала "Страсбургу" 10-е место, а "Анже" стал 11-м.

Решение о досрочном окончании национальных чемпионатов из-за пандемии ранее также было принято в Бельгии и Нидерландах. В отличие от Франции, эти страны не стали называть победителей турниров.

Автор: Злата Богатова

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