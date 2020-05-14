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В Китае проверили на COVID-19 сычуаньских гигантских панд
07:20
Фото: livejournal.com
Среди панд, обитающих на Научно-исследовательской базе разведения гигантских панд в Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, не было выявлено животных с новым коронавирусом.
Как передает агентство Синьхуа, зоологи протестировали всех бамбуковых медведей.
Руководство базы обратилось к авторитетным организациям взять тест нуклеиновых кислот у их животных, чтобы проверить на заражение коронавирусом. Как оказалось, не было выявлено ни одного положительного результата на COVID-19.
Уточняется, что дополнительно позаботиться о здоровье бамбуковых медведей решили после публикаций в СМИ о зоопарке Бронкса (Нью-Йорк). Несколько тигров и львов там заболели COVID-19, предположительно, заразившись от инфицированного сотрудника зверинца.
Ранее ученые установили, что коронавирус не представляет опасности для собак.
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