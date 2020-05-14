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NYT не сомневается в точности своих данных о смертности от COVID-19 в России
14.5.2020 12:38
Фото: vk.com
В редакции The New York Times не сомневаются в том, что опубликованные ими сведения достаточно достоверны, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента по коммуникациям газеты Даниэль Роадс.
Ранее издание подготовило материал, посвященный статистике летальных исходов от коронавируса в Москве и Петербурге.
По словам Даниэль Роадс, у редакции нет никаких сомнений в точности сведений, на основе которых была создана эта статья. Данные, использованные при подготовке материалов, подчеркнула представитель газеты, публиковались официальным государственным ведомством. Кроме того, речь шла об интервью с экспертами госинститутов.
В материале, в частности, утверждалось, что в Москве и Санкт-Петербурге смертность от новой коронавирусной инфекции может примерно на 70% превышать официально публикуемые данные.
Отреагировав на публикацию, в МИД России заявили, что потребуют опровержения. Как подчеркивала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, соответствующие письма будут переданы изданиям The Financial Times и The New York Times. Подчеркивалось, что от этого будет зависеть дальнейшая судьба этих СМИ в России.
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