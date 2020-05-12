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В Саратовской области чиновницу уволили за оскорбительный комментарий о родителях


13:14
В Саратовской области чиновницу уволили за оскорбительный комментарий о родителяхФото: inruza.ru

С поста снята Лидия Бузовчук, ранее исполнявшая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, передает ТАСС.

Чиновницу уволили после того, как она решила высказать мнение об оказании материальной помощи российским семьям с детьми.

Как стало известно, в одной из групп "ВКонтакте" ранее появился комментарий, оставленный под ником Лидии Прозоровой. Судя по фото на странице, этим аккаунтом пользуется Лидия Бузовчук, которая еще недавно исполняла обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области.

По мнению чиновницы, в прошлом семьям никогда не выделяли "денег за рождение детей", однако родители "жили как-то не скулили". Комментарий сразу же произвел большой резонанс, после чего в администрации района была инициирована проверка. По ее итогам сначала было принято решение об отстранении Бузовчук от должности, а потом и увольнении.

Ранее вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко была снята с должности из-за нарушения режима самоизоляции. Это случилось вскоре после того, как в социальных сетях, а потом и СМИ широко распространились видеокадры, на которых чиновница была запечатлена в кругу знакомых. В тот момент Демченко отдыхала за городом на базе, жаря шашлыки в компании приятелей, несмотря на режим самоизоляции, действовавший в регионе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

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