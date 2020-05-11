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Вице-мэра Новороссийска уволили после шашлыков на карантине
11.5.2020 22:14
Фото: livejournal.com
Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко снята с должности из-за нарушения режима самоизоляции, сообщают российские СМИ.
Ранее в социальных сетях, а потом и СМИ широко распространились видеокадры, на которых чиновница была запечатлена в кругу знакомых.
На видеозаписи вице-мэр Новороссийская Екатерина Демченко, грубо нарушая действующий в регионе режим самоизоляции, отдыхала в компании и жарила шашлыки.
Вскоре после инцидента мэр города Игорь Дьяченко заявил о том, что его заместительница будет уволена. Прокомментировав случившееся в своем Instagram, градоначальник Новороссийска подчеркнул, что на Кубани сохранялся режим карантина, когда Екатерина Демченко позволила себе неподобающие действия.
По словам Дьяченко, он уже принял "решение принципиальное, кардинальное и однозначное": Демченко снимается со своего поста. Мэр пояснил, что муниципальные служащие должны олицетворять "в целом власть города", поэтому подобные происшествия недопустимы как подрывающие авторитет местной администрации.
В ряде СМИ появились уточнения, что вице-мэр Новороссийска проводила время, несмотря требования режима самоизоляции, на загородной базе отдыха, которая находится близ Абрау Дюрсо.
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