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Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России
12.5.2020 19:59
Фото: pronedra.ru
На сегодняшний день в России сохраняется напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе брифинга она прокомментировала ситуацию с распространением нового коронавируса COVID-19 в нашей стране.
Число зараженных коронавирусом в РФ увеличивается каждый день, поэтому санитарно-эпидемиологическая обстановка пока еще остается довольно напряженной, отметила Анна Попова.
Вместе с тем, учитывая темпы распространения заболевания и нынешние показатели - 158,3 выявленных случая на 100 тыс. человек - РФ можно отнести "в пятый десяток" среди государств, информирующих о регистрации коронавируса, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Некорректно сравнивать уровень зараженных в стране, где проживает свыше ста миллионов человек с показателями государств, население которых составляет менее десяти миллионов.
Попова также указала на то, что в течение последних десяти суток число ежедневно фиксируемых случаев заражения COVID-19 статистически остается примерно одинаковым.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что заразился коронавирусной инфекцией. Как заявил официальный представитель Кремля, сейчас ему действительно приходится лечиться.
Заболевание также было диагностировано у российского премьер-министра Михаила Мишустина, обязанности в связи с этим пока исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также главы министерства культуры Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева с его заместителем Дмитрием Волковым.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 12 мая в России было выявлено 232 243 случая заражения коронавирусом, в том числе, 10 899 - за минувшие сутки.
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