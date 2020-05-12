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Песков подтвердил, что болен коронавирусом
12.5.2020 16:01
Фото: livejournal.com
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что заразился коронавирусной инфекцией, передает агентство "Интерфакс".
Как заявил официальный представитель Кремля, сейчас ему действительно приходится лечиться.
На вопрос агентства о его самочувствии Дмитрий Песков пояснил, что находится в клинике в связи с тем, что заразился коронавирусной инфекцией.
Ранее заболевание было диагностировано у российского премьер-министра Михаила Мишустина, обязанности в связи с этим пока исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также главы министерства культуры Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева с его заместителем Дмитрием Волковым.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 12 мая в России было выявлено 232 243 случая заражения коронавирусом, в том числе, 10 899 - за минувшие сутки.
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