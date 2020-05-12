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В Польше осудили женщину, оставившую украинского мигранта умирать в лесу
12.5.2020 15:52
Фото: divanews.ru
ЧП случилось в прошлом году, когда внезапно стало плохо гражданину Украины, трудившемуся в столярной мастерской польского города Новый Томышль.
Вместо того, чтобы оказать своему работнику помощь, владелица производства вывезла мигранта в лес, где он вскоре скончался.
Женщину-предпринимателя признали виновной и приговорили к 1 году и 10 месяцам тюремного заключения, пишут польские СМИ. Кроме того, в ближайшие десять лет ей запретили заниматься деятельностью, которая может быть связана с наймом людей.
По версии следствия, когда хозяйка мастерской вывозила в лес украинского гастарбайтера, чтобы оставить его там умирать, пособничество оказывал еще один рабочий. Гражданина Украины, который помогал грузить тело земляка в автомобиль, также привлекли к ответственности. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере около двух тысяч долларов.
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