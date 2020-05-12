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Мексиканские военные привлечены для поддержания порядка
12.5.2020 01:06
Фото: insightcrime.org
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ, согласно которому на территории страны для поддержания общественной безопасности будут привлекаться военнослужащие регулярной армии.
Документ будет действовать в течение пяти лет.
Как указано в тексте, действия вооруженных и военно-морских сил, которых предполагается задействовать в сфере общественной безопасности, будет определять и координировать глава министерства общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо. Кроме того, предусмотрен контроль соответствующим армейским подразделением.
В данном случае работа военных будет регулироваться положениями Закона о национальной гвардии. Речь идет обо всем, что связано с предотвращением преступлений и обеспечением защиты граждан и их имущества. Кроме того, документ предусматривает сотрудничество с органами федеральных властей в вопросах надзора, проверки и инспекции.
В указе также отмечается, что военные не наделяются какими-либо особыми полномочиями, например, осуществления секретных спецопераций либо сбора разведданных.
Не так давно президент этого латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал сведения о том, что организованные преступные сообщества (ОПС) в последнее время все чаще раздают продовольствие малоимущим жителям различных регионов страны. Мексиканский лидер отметил, что вряд ли такие действия будут результативными и призвал главарей и членов криминальных группировок задуматься, сколько горя и страданий они причинили своим жертвам и их близким.
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