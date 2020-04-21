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В Мексике наркокартели начали раздавать еду малоимущим


21.4.2020 06:47
В Мексике наркокартели начали раздавать еду малоимущимФото: hispanospress.com

Мексиканские организованные преступные сообщества (ОПС) в последнее время все чаще раздают продовольствие малоимущим жителям различных регионов страны, сообщил президент этого латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По словам Обрадора, вряд ли такие действия будут результативны.

Обратившись к главарям преступных организаций в ходе пресс-конференции, президент Мексики признал, что проинформирован о их действиях. По словам Обрадора, в условиях ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, наркокартели раздавали еду малоимущим.

По словам мексиканского лидера, такие действия не принесут ощутимой пользы населению. Обрадор призвал лидеров и членов криминальных группировок задуматься, сколько горя и страданий они причинили своим жертвам и их близким.

Как передают латиноамериканские СМИ, боевики картелей "Гольфо" и "Новое поколение Халиско" раздавали продукты жителям целого ряда штатов, в частности, Гуанахуато, Мичоакан, Сакатекас и Халиско.

В рамках борьбы с пандемией мексиканские власти, как и руководство множества других стран, ранее объявили о режиме самоизоляции для населения. В сфере здравоохранения ввели режим ЧС.

По данным официальной статистики, за 19 апреля в стране было зафиксировано свыше ста умышленных убийств - самое большое число за день с начала года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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