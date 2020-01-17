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В мексиканском штате Гуанахуато с начала года убили более 200 человек
17.1.2020 23:15
Фото: kanal32.info
За полмесяца на территории мексиканского штата Гуанахуато было зафиксировано рекордно высокое количество умышленных убийств.
Жертвами такого рода преступлений стали по меньшей мере 210 человек.
Как пишет газета El Universal, пугающе высокий показатель стал рекордным для начала года в Мексике. Со ссылкой на данные местной прокуратуры уточняется, что в ноябре прошлого года в том же штате Гуанахуато жертвами убийств стали 265 человек.
На фоне столь высокого уровня преступности губернатор Диего Родригес Вальехо уже обратился к национальной гвардии страны с призывом оказать помощь в борьбе с разгулом криминала. Предполагается, что в ближайшее время силы Нацгвардии Мексики приступят к патрулированию территорий в круглосуточном режиме.
Ранее в Мексике в перестрелке с полицией смертельно ранили "Instagram-киллершу". 21-летняя Мария Гуадалупе Лопес Эскуивель, входившая в наркокартель CJNG, скончалась в больнице вскоре после задержания.
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