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Илон Маск рассказал о пользе чипирования
12.5.2020 00:10
Фото: rl0.ru
Бизнесмен планирует начать чипировать людей уже в 2020 году, передают американские СМИ.
По словам Илона Маска, это позволит существенно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, ведь чипирование позволит вернуть им зрение и слух.
Как заявил Илон Маск, его компания Neuralink сейчас активно продолжает работу над созданием чипа, который будет способен компенсировать повреждения мозга. Предполагается, что чипирование начнется уже в 2020 году, пояснил бизнесмен в ходе интервью на YouTube.
По словам миллиардера, "чип может исправить все, что не так с мозгом". В частности, благодаря таким имплантам удастся восстанавливать утраченные из-за нарушений в работе мозга слух и зрение.
Разработчикам предстоит сделать еще очень много, чтобы чипы можно было уже начинать широко использовать в медицине, пояснил Маск. Вместе с тем, первые попытки вживления имплантов могут состояться уже до конца текущего года.
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