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Мужчин с COVID-19 предложили лечить блокировкой тестостерона


10.5.2020 12:23
Мужчин с COVID-19 предложили лечить блокировкой тестостеронаФото: vk.com

Исследователи установили, что антиандрогенные препараты, подавляющие синтез тестостерона, способны примерно в четыре раза уменьшить вероятность летальных исходов у мужчин, заразившихся коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из Швейцарии. Отчет об исследовании готовится к публикации в научном журнале Annals of Oncology, сообщает ТАСС.

Ученые предположили, что при лечении коронавируса может оказаться эффективна блокировка тестостерона, когда вели наблюдения за онкологическими больными. Оказалось, что среди перенесших COVID-19 и принимавших соответствующие препараты пациентов уровень смертности был ниже примерно в четыре раза.

Как отмечает один из авторов исследования, профессор Университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти, он и его коллеги рассчитывают вдохновить других врачей на клинические испытания с применением антиандрогенов.

Очевидно, что необходимы дополнительные данные, пояснил эксперт. Но уже собранные материалы свидетельствуют о том, что уязвимость мужчин перед коронавирусом связана с половыми гормонами.

Ранее ученые связали смертность от COVID-19 с дефицитом витамина D.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

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