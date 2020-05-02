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Ученые связали смертность от COVID-19 с дефицитом витамина D
2.5.2020 17:50
Фото: vk.com
Высокий уровень летальных исходов среди пациентов с новой коронавирусной инфекции, который был зафиксирован в последнее время на территории Испании, Италии и Швейцарии, мог быть связан с нехваткой витамина D, полагают британские ученые. Своими выводами исследователи университета Восточной Англии поделились в статье, которая опубликована на специализированном портале ZME Science.
Ранее ученые уже выяснили, что предотвратить острые респираторные инфекции помогают добавки к пище, в состав которых входит витамин D. Британские эксперты сопоставили сведения об уровне смертности от COVID-19 на территории стран Евросоюза с показателями содержания этого витамина.
Как оказалось, что у пожилых жителей Испании, Италии и Швейцарии был зафиксирован наиболее низкий уровень содержания витамина D.
В связи с этим ученые напоминают о том, что витамином D богаты молочные продукты, рыба и апельсиновый сок. Кроме того, организм человека способен сам вырабатывать это вещество под воздействием солнечного света. В условиях ограничений, призванных сократить распространение коронавируса, когда людям сложно выходить на улицу, специалисты призывают употреблять пищевые добавки с этим витамином.
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