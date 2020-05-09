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Во Франции выявили новый очаг COVID-19
9.5.2020 21:23
Фото: rollingstone.com
Новый очаг заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 был выявлен на территории французского департамента Дордонь.
Регион ранее был отнесен к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты страны, отмечают зарубежные СМИ.
Как информирует агентство здравоохранения региона Новая Аквитания, ранее в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер по всем правилам режима изоляции провели церемонию похорон. На поминки затем собрались несколько десятков человек, один из которых был инфицирован коронавирусом. В результате через некоторое время в Дордоне была зафиксирована вспышка заболевания.
На сегодняшний день уже выявлено 127 человек, которые непосредственно контактировали с первым зараженным. Коронавирус подтвердился у примерно десяти из них. Власти продолжают предпринимать оперативные меры по предотвращению распространения заболевания.
Ранее французские мэры отказались открывать школы в мае, указывая на нехватку ресурсов для обеспечения социального дистанцирования учащихся.
По данным официальной статистики, в целом во Франции за последние сутки в больницы доставили на 110 пациентов меньше, чем накануне. На сегодняшний день в стационарах страны остаются свыше 22,6 тыс. зараженных коронавирусом, в том числе, 2 812 человека - в отделениях реанимации.
В общей сложности за период с начала пандемии во Франции выздоровели уже более 56 тыс. инфицированных COVID-19, свыше 26,3 тыс. человек скончались. На сегодняшний день число выявленных носителей коронавируса составляет 138 854 человека.
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