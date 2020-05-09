Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции выявили новый очаг COVID-19

9.5.2020 21:23

Фото: rollingstone.com



Новый очаг заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 был выявлен на территории французского департамента Дордонь.



Регион ранее был отнесен к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты страны, отмечают зарубежные СМИ.



Как информирует агентство здравоохранения региона Новая Аквитания, ранее в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер по всем правилам режима изоляции провели церемонию похорон. На поминки затем собрались несколько десятков человек, один из которых был инфицирован коронавирусом. В результате через некоторое время в Дордоне была зафиксирована вспышка заболевания.



На сегодняшний день уже выявлено 127 человек, которые непосредственно контактировали с первым зараженным. Коронавирус подтвердился у примерно десяти из них. Власти продолжают предпринимать оперативные меры по предотвращению распространения заболевания.



Ранее французские мэры отказались открывать школы в мае, указывая на нехватку ресурсов для обеспечения социального дистанцирования учащихся.



По данным официальной статистики, в целом во Франции за последние сутки в больницы доставили на 110 пациентов меньше, чем накануне. На сегодняшний день в стационарах страны остаются свыше 22,6 тыс. зараженных коронавирусом, в том числе, 2 812 человека - в отделениях реанимации.



В общей сложности за период с начала пандемии во Франции выздоровели уже более 56 тыс. инфицированных COVID-19, свыше 26,3 тыс. человек скончались. На сегодняшний день число выявленных носителей коронавируса составляет 138 854 человека.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:36 Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракеты

Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракеты 11:05 В России выявили 11 012 зараженных коронавирусом

В России выявили 11 012 зараженных коронавирусом 9.5.2020 00:24 Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений 8.5.2020 19:54 В ВОЗ прокомментировали статистику по коронавирусу в России

В ВОЗ прокомментировали статистику по коронавирусу в России 8.5.2020 19:28 Жесткий карантин ввели в одном из районов Улан-Батора