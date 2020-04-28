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Французские мэры отказываются открывать школы в мае
28.4.2020 20:16
Фото: wp.com
Во Франции растет число мэров, которые издали указы, запрещающие открытие школ в своих муниципалитетах после 11 мая.
Как передает BFM TV, причиной этого стала нехватка ресурсов в регионах страны.
Учебные заведения на сегодняшний день не в состоянии вместить учеников, чтобы должны образом обеспечить при этом социальное дистанцирование. Об этом заявил мэр Курсель-ле-Жизора Ален Фрижиотти, издавший муниципальное постановление о запрете открытия школ в своем городе вплоть до конца лета.
Подчеркивая, что не могут обеспечить детям безопасные условия, подобные указы издали и во многих других городах Франции. Некоторые мэры при этом напомнили об уголовной ответственности выборных должностных лиц.
В середине апреля президент страны Эммануэль Макрон в ходе телеобращения указывал на эффективность введенных ограничений. Однако на тот момент было очень важно замедлить распространение коронавируса, поэтому власти продлили режим самоизоляции до 11 мая.
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