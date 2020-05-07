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На дне Марианской впадины установили вымпел, посвященный 75-летию Великой Победы


12:52
На дне Марианской впадины установили вымпел, посвященный 75-летию Великой ПобедыФото: naukozavr.info

Уникальный эксперимент по осуществлению сверхглубокого погружения на дно Марианской впадины провели в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне отечественные судостроители.

Об этом агентство "Интерфакс" рассказывает со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Как стало известно, погружение было совершено накануне поздним вечером, в 22:34 по Москве. Автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" российского производств смог опуститься на самое дно Марианской впадины. Судя по его датчикам, уровень зафиксированной глубины составил 10 тысяч 28 метров.

В пресс-службе Фонда пояснили, что в рамках эксперимента уникальный аппарат вел картографирование, фото- и видеосъемка морского дна. Кроме того, во время миссии, продолжительность которой превысила три часа, изучались различные параметры морской среды.

В результате российский "Витязь" теперь может считаться первым в истории подводным беспилотником, который достиг наиболее глубокого места в Мировом океане в полностью автономном режиме.

Как рассказал гендиректор АО "Центральное конструкторское бюро Морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, проект "Витязь" представляет собой продукт всех знаний и опыта, накопленного отечественными специалистами в этой сфере. На сегодняшний день этот аппарат не имеет аналогов в мире, при его создании применялись новые подходы с использованием систем 3D-моделирования и автоматизированного проектирования.

Марианской впадиной называется глубоководный желоб, располагающийся в западной части Тихого океана. Под этим местом Тихоокеанская тектоническая плита уходит под Филиппинскую. Протяженность желоба составляет около полутора тысяч метров. Наиболее глубокой точкой считается "Бездна Челленджера" на в юго-западе впадины, на расстоянии около 340 километра к юго-западу от Гуама. В 2011 году проводились замеры, зафиксировавшие глубину почти в 11 тыс. метров ниже уровня моря.

Впадина имеет V-образный профиль: крутые склоны, плоское дно шириной от одного до пяти километров, разделенное порогами на замкнутые депрессии. В районе дна уровень давления воды может достигать 108,6 МПа, т.е. более чем в тысячу раз превосходит показатели на уровне Мирового океана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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