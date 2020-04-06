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Минпросвещения: ЕГЭ в этом году отменять не будут
11:55
Фото: kaluga-poisk.ru
ЕГЭ не будет отменяться из-за продолжающейся пандемии коронавируса, передают российские СМИ со ссылкой на Министерство просвещения РФ.
Предполагается, что в этом году первый экзамен состоится 8 июня.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в ведомстве рассматривают вопрос об учащихся одиннадцатых классов, которым необходимо в этом году сдавать ЕГЭ. В частности, обсуждается идея о том, чтобы продлить учебный год до 8 июня, после чего ребята начнут сдавать экзамены.
Решение о повторном переносе сроков экзамена пока еще не принято, рассказал глава российского Минросвещения Сергей Кравцов на брифинге.
Ранее в ведомстве из-за распространения коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ. Учащимся девятых классов основной госэкзамен (ОГЭ) предстоит начать сдавать 9 июня.
Согласно последним официальным данным, в России выявлено около 7,5 тыс. заразившихся COVID-19. Скончались пятьдесят восемь человек, порядка пятисот признаны выздоровевшими.
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