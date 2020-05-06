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Задержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
13:01
Фото: vk.com
Полиция задержала экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации заказных убийств, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечается, что речь идет о двух преступлениях.
Как стало известно, Анатолий Быков подозревается в причастности к гибели Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были убиты летом 1994 года. В правоохранительных органах отметили, что в задержании бывшего депутата участвовали представители ФСБ и МВД. По данным следствия, Войтенко и Наумов в прошлом являлись киллерами. Они сами планировали покушение на Быкова.
В 2012 году в Красноярске суд вынес приговор криминальному авторитету Владимиру Татаренкову, который в 1990-е годы создал ОПГ. Члены его банды впоследствии активно участвовали в криминальных войнах за контроль над Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами. Убийство Войтенко и Наумова, которых Татаренков подозревал в подготовке покушения на Быкова, было совершено членами этой ОПГ, установило ранее следствие.
В конце апреля в Забайкалье смог избежать пожизненного срока, согласившись на сотрудничество со следствием, бывший участник ОПГ "Ключевские". Суд признал его виновным в убийстве семи человек и приговорил к семнадцати годам заключения. Лидер этой банды в прошлом был секретарем комитета комсомола на одном из предприятий Читы. В состав ОПГ также входили бывшие депутаты 45-летние Алексей Гуськов и Дмитрий Непомнящий.
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