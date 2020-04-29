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В Забайкалье к 17 годам приговорили члена ОПГ
29.4.2020 10:31
Фото: sledcom.ru
Один из членов организованной преступной группировки "Ключевские" смог избежать пожизненного срока, согласившись на сотрудничество со следствием, передает агентство "Интерфакс".
В результате суд, признав его виновным в убийстве семи человек, приговорил бывшего бандита к семнадцати годам заключения.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ранее в обмен на более мягкий приговор участник ОПГ согласился сотрудничать со следствием и рассказал о преступлениях, которые были совершены им и его подельниками. Правоохранительные органы гарантировали ему выделение уголовного дела с последующим рассмотрением его в особом порядке судопроизводства.
В минувшем марте перед судом уже предстали шесть членов банды "Ключевские". За бандитизм, похищения и убийства, которые произошли около пятнадцати лет назад, их приговорили к лишению свободы от 23 до 25 лет. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
В мае 2005 года двое создателей и главарей этой ОПГ - Константин Ключевской и Евгений Жаров - были убиты своими же подельниками. Вскоре их преступная деятельность была пресечена правоохранителями.
Лидер банды в прошлом был секретарем комитета комсомола на одном из предприятий Читы. В состав ОПГ также входили бывшие депутаты 45-летние Алексей Гуськов и Дмитрий Непомнящий.
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