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ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемии
07:31
Фото: vk.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение об отправке миссии в Китай.
Экспертам предстоит попытаться установить причины эпидемии, а также выяснить основные пути передачи COVID-19.
Эпидемиологам, которые будут направлены в Китай в составе этой группы, предстоит попытаться установить причины эпидемии и выяснить основные пути передачи COVID-19, когда заболевание начало стремительно распространяться в Ухане, информирует пресс-центр ВОЗ.
Как пояснила эксперт в области эпидемиологии Мария ван Керхове, миссия ВОЗ будет "академической". Целью исследований прежде всего является поиск "зоонозного источника" коронавируса.
Выступая на брифинге в Женеве, эпидемиолог ВОЗ пояснила, что необходимо "оценить, что произошло с самого начала". Пока очаг животного происхождения остается неустановленным, нельзя быть уверенным в том, что случившееся можно будет предотвратить в будущем.
Ранее стало известно о том, что в Кировской области будут проводить исследование вакцины от полиомиелита. Специалистам предстоит выяснить, может ли средство оказаться эффективным для профилактики новой коронавирусной инфекции.
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