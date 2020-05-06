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ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемии


07:31
ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемииФото: vk.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение об отправке миссии в Китай.

Экспертам предстоит попытаться установить причины эпидемии, а также выяснить основные пути передачи COVID-19.

Эпидемиологам, которые будут направлены в Китай в составе этой группы, предстоит попытаться установить причины эпидемии и выяснить основные пути передачи COVID-19, когда заболевание начало стремительно распространяться в Ухане, информирует пресс-центр ВОЗ.

Как пояснила эксперт в области эпидемиологии Мария ван Керхове, миссия ВОЗ будет "академической". Целью исследований прежде всего является поиск "зоонозного источника" коронавируса.

Выступая на брифинге в Женеве, эпидемиолог ВОЗ пояснила, что необходимо "оценить, что произошло с самого начала". Пока очаг животного происхождения остается неустановленным, нельзя быть уверенным в том, что случившееся можно будет предотвратить в будущем.

Ранее стало известно о том, что в Кировской области будут проводить исследование вакцины от полиомиелита. Специалистам предстоит выяснить, может ли средство оказаться эффективным для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Автор: Злата Богатова

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