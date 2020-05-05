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В Кировской области вакцину от полиомиелита исследуют на эффективность против COVID-19


5.5.2020 21:32
В Кировской области вакцину от полиомиелита исследуют на эффективность против COVID-19Фото: prozhelezu.ru

В ближайшее время в Кировской области начнут проводить исследование вакцины от полиомиелита.

Специалистам предстоит выяснить, может ли средство оказаться эффективным для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Предполагается, что местное правительство заключит трехстороннее соглашение с Кировским государственным медицинским университетом и Научным центром исследований им. М.П. Чумакова.

Известно, что в исследовании будут задействованы добровольцы из групп риска возраста от 18 до 65 лет. К участию в эксперименте могут быть допущены медики, волонтеры, социальные работники, работники общественного транспорта и продавцы.

Как пояснил руководитель администрации Кировской области Игорь Васильев, вакцину будут проверять на базе научно-образовательного центра мирового уровня "Биополис".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 399

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