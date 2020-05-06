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Хаменеи: Иран может вывести спутник на геосинхронную орбиту
6.5.2020 20:58
Фото: livejournal.com
Иран может выводить свои спутники на геосинхронную орбиту, сообщил духовный лидер и руководитель государства Али Хаменеи, слова которого цитирует его пресс-служба.
По мнению политика, страна способна "добиться рывка в развитии промышленности".
Как заявил Али Хаменеи, Иран могут осуществить вывод собственного космического спутника на орбиту 36 тыс. км. Политик подчеркнул, что государство, которое готово к запуску ракеты-носителя со скоростью 7,5 тыс. м/с и выводу спутников на соответствующую орбиту, может добиться серьезного развития оборонной промышленности.
В минувшем апреле стало известно о запуске Ираном своего первого военного спутника. Аппарат, получивший название Noor, был тогда выведен на 425-километровую орбиту. Двухступенчатый запуск ракеты-носителя Qased был осуществлен в центральной пустыне Ирана.
Ранее руководитель Иранского космического агентства Мортеза Барари сделал заявление о том, что страна располагает технологией создания ракет-носителей третьего поколения. Глава ведомства сообщал, что Иран уже после 2023 года собирается осуществлять вывод собственных спутников на геосинхронную орбиту (высоту 36 тыс. км) с помощью ракеты-носителя "Соруш".
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