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Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию


10:21
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на РоссиюФото: euronews.com

По мнению Ондржея Коларжа, снос монумента вызвал неадекватную реакцию Москвы, передает ТАСС.

В результате чешская столица начала использоваться как площадка для ведения гибридной войны против Евросоюза, заявил глава районной администрации.

Заявление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, посвященное демонтажу памятника и его последствиям, цитирует Чешское радио. Глава администрации адресовал открытое письмо, в котором жалуется на Москву, главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Как указывает Коларж, снос находившегося на административной территории его района памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу у российской стороны вызвал неадекватную реакцию. По словам чешского чиновника, после демонтажа монумента начали звучать различные угрозы, включая призывы к ликвидации, в адрес муниципальных политиков.

В открытом письме отмечается, что пражских чиновников даже начали называть нацистами, а самого Коларжа гауляйтером.

По мнению главы районной администрации, раз памятник советскому маршалу находится в собственности муниципалитета, власти были вправе его демонтировать. Сейчас же ЕК следует осудить действия России, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Чехии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал утверждения о том, что главу муниципалитета столичного района Ондржея Коларжа якобы хотели отравить ядовитым веществом рицином. Российский министр назвал подобные заявления немыслимыми. Сложно поверить, что кто-то "в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления", констатировал руководитель отечественного дипломатического ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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