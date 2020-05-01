Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

12:15

Фото: media73.ru



Российское военное ведомство обнародовало уникальные документы и фото, рассказывающие о малоизвестных фактах 75-летней давности, когда советские войска в мае 1945 года брали Берлин. С рассекреченными материалами из Центрального архива Минобороны можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ведомства.



Столица фашистской Германии была взята Красной армией в результате многодневного кровопролитного штурма. Произошло это ровно 75 лет назад, 2 мая 1945 года. К этой дате российское Минобороны подготовило публикацию архивных данных.



Документы из фондов Центрального военного архива, которые ранее были засекречены, размещены в специально созданном мультимедийном разделе на официальном портале отечественного оборонного ведомства. Он получил название "Финальный аккорд Великой войны" и содержит множество материалов. Среди них - отчеты и схемы действий войск, донесения и сводки, а также наградные листы бойцов, воспоминания участников тех событий и уникальные фотоснимки.



Штурмовать Берлин советские военные начали еще 20 апреля, к операции приступили 1-го Белорусский фронт, которым командовал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, и 1-го Украинского фронта во главе с Маршалом Советского Союза Иваном Коневым.



К 28 апреля шли наступательные уличные бои, красноармейцами было занято уже двадцать семь кварталов города, где располагались Ангальтский вокзал и здание гостипографии. На следующий день уже велись сражения за Рейхстаг, который на тот момент являлся мощным узлом сопротивления: его окружали глубокие рвы, около которых были выстроены заграждения и оборудованы огневые точки - пулеметные и артиллерийские.



После девяти суток ожесточенных и кровопролитных сражений войска 1-го Украинского фронта сегодня совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели германской столицей. В тот день советские войска взяли в плен 34 тыс. немецких солдат и офицеров противника, а также захватили тридцать семь танков и более полутора сотен орудий противника.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 305

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:17 Дарига Назарбаева покинула пост главы сената

Дарига Назарбаева покинула пост главы сената 14:04 Власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде российскии военным медикам

Власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде российскии военным медикам 11:54 Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней 11:23 Трамп призвал губернатора Мичигана к диалогу с протестующими из-за ограничений

Трамп призвал губернатора Мичигана к диалогу с протестующими из-за ограничений 1.5.2020 14:53 Захарова объяснила отказ от виртуальных дебатов с Навальным