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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
12:15
Фото: media73.ru
Российское военное ведомство обнародовало уникальные документы и фото, рассказывающие о малоизвестных фактах 75-летней давности, когда советские войска в мае 1945 года брали Берлин. С рассекреченными материалами из Центрального архива Минобороны можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ведомства.
Столица фашистской Германии была взята Красной армией в результате многодневного кровопролитного штурма. Произошло это ровно 75 лет назад, 2 мая 1945 года. К этой дате российское Минобороны подготовило публикацию архивных данных.
Документы из фондов Центрального военного архива, которые ранее были засекречены, размещены в специально созданном мультимедийном разделе на официальном портале отечественного оборонного ведомства. Он получил название "Финальный аккорд Великой войны" и содержит множество материалов. Среди них - отчеты и схемы действий войск, донесения и сводки, а также наградные листы бойцов, воспоминания участников тех событий и уникальные фотоснимки.
Штурмовать Берлин советские военные начали еще 20 апреля, к операции приступили 1-го Белорусский фронт, которым командовал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, и 1-го Украинского фронта во главе с Маршалом Советского Союза Иваном Коневым.
К 28 апреля шли наступательные уличные бои, красноармейцами было занято уже двадцать семь кварталов города, где располагались Ангальтский вокзал и здание гостипографии. На следующий день уже велись сражения за Рейхстаг, который на тот момент являлся мощным узлом сопротивления: его окружали глубокие рвы, около которых были выстроены заграждения и оборудованы огневые точки - пулеметные и артиллерийские.
После девяти суток ожесточенных и кровопролитных сражений войска 1-го Украинского фронта сегодня совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели германской столицей. В тот день советские войска взяли в плен 34 тыс. немецких солдат и офицеров противника, а также захватили тридцать семь танков и более полутора сотен орудий противника.
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