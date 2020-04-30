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Лавров дал оценку заявлениям о российском дипломате с рицином в Праге


30.4.2020 21:40
Лавров дал оценку заявлениям о российском дипломате с рицином в ПрагеФото: livejournal.com

Немыслимыми назвал утверждения о российском дипломате с ядовитым веществом рицином в столице Чехии глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, подобные сообщения противоречат здравому смыслу, передает агентство "Интерфакс".

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил на эту тему в ходе состоявшейся сегодня прес-конференции. Как заявил министр, утверждения о том, что главу муниципалитета столичного района Онджея Коларжа якобы хотели отравить, просто немыслимы. Сложно поверить, что кто-то "в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления", констатировал руководитель ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что сотрудников российской дипмиссии в Чехии в этой истории не было.

Ранее чешская пресса распространила публикации о неком человеке с российским дипломатическим паспортом, который прибыл в Прагу около трех недель назад. Издание Respekt утверждало, что в багаже этого мужчины имелось токсичное вещество рицин. Сев в ожидавший его автомобиль с дипномерами, этот человек уехал в посольство РФ. Авторы материала также сообщали, что яд был предназначен для Онджея Коларжа и Зденека Гржиба, занимающего пост мэра Праги.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отреагировав на шумиху после этих сообщений, заявил о том, что руководство не допустит влияния на внутреннюю политику государства и взаимоотношения с другими странами. Власти Чехии не считают нужным выдворять российского посла из-за фейковых публикаций, подчеркнул представитель официальной Праги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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