Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу в Праге

12:32

Фото: livejournal.com



Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по статье о публичном осквернении символов российской воинской славы, передает ТАСС.



Ранее в Министерстве обороны Чехии отказались передавать монумент главе отечественного военного ведомства Сергею Шойгу.



Следственный комитет РФ (СКР) принял процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, рассказала журналистам официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко. По ее словам, расследованием инцидента в чешской столице занимается Главное следственное управление СКР.



Петренко отметила, что в Москве действия муниципальных властей Праги расценили как циничное и грубое нарушение обязательства, которые Чешская Республика ранее взяла на себя в рамках двусторонних договоренностей с РФ. Представительница СКР добавила, что администрация чешской столицы продемонстрировала "пренебрежение общей памятью" и историей борьбы советских людей с фашистами.



Глава отечественного оборонного министерства Сергей Шойгу ранее обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности представителей властей иностранных государств. Речь шла о решениях, касающихся сноса мемориальных сооружений, которые увековечивали память советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.



Автор: Злата Богатова

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