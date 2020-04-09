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СКР возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу в Праге
12:32
Фото: livejournal.com
Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по статье о публичном осквернении символов российской воинской славы, передает ТАСС.
Ранее в Министерстве обороны Чехии отказались передавать монумент главе отечественного военного ведомства Сергею Шойгу.
Следственный комитет РФ (СКР) принял процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, рассказала журналистам официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко. По ее словам, расследованием инцидента в чешской столице занимается Главное следственное управление СКР.
Петренко отметила, что в Москве действия муниципальных властей Праги расценили как циничное и грубое нарушение обязательства, которые Чешская Республика ранее взяла на себя в рамках двусторонних договоренностей с РФ. Представительница СКР добавила, что администрация чешской столицы продемонстрировала "пренебрежение общей памятью" и историей борьбы советских людей с фашистами.
Глава отечественного оборонного министерства Сергей Шойгу ранее обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности представителей властей иностранных государств. Речь шла о решениях, касающихся сноса мемориальных сооружений, которые увековечивали память советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.
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